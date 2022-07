Zastavení plynu bude chtít nová pravidla

„Kdyby měl podnik tři provozovny a my bychom mu poslali méně plynu pro všechny, jak to stanovuje současná vyhláška, tak by je musel všechny tři zavřít,“ prohlásil před pár dny před novináři v Bruselu Síkela. „Musíme proto připravit takové legislativní nástroje, abychom podniku poslali plný tlak třeba pro dvě provozovny a on by byl nucen zavřít jen jednu,“ dodal.