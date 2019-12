Zaparkovaný Agrofert: Zisky patří Babišovi, dohlíží jeho manželka a právník

Od chvíle, kdy Andrej Babiš (ANO) vložil Agrofert do svěřenských fondů, aby vyhověl české legislativě, mluví o koncernu jako o své „bývalé firmě“. Přesto dál čelí námitkám, že je ve střetu zájmů. Ty se opírají o to, že je příjemcem veškerých zisků firem ve fondu, i o to, že na fondy dohlíží rada protektorů, kam Babiš dosadil svoji manželku a svého právního zástupce.