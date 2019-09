Zálohovat PET lahve se mezi prvními ve střední Evropě chystají Slováci

Slovenská vláda na sklonku května schválila návrh zákona, který zavádí zálohování PET lahví a plechovek s nápoji od roku 2022.

Slovensko chce tímto opatřením dosáhnout až 95procentní recyklace nápojových obalů, když v současnosti činí jen 60 procent.

Vratná záloha za PET láhev bude 12 eurocentů (v přepočtu asi tři koruny) a za plechovku deset centů (2,60 Kč).

Chystaný systém na Slovensku Po zavedení nových pravidel by PET lahve a plechovky byly označeny kódem, na jehož základě by nápojové obaly podléhaly vratné záloze. Systém vybírání a vyplácení záloh bude podle návrhu centralizovaný a provoz budou mít na starosti výrobci obalů a prodejci.

„Plastové obaly zaplavují naše životní prostředí a je naší povinností udělat všechno pro to, abychom to změnili. Musíme udělat vše pro to, aby naše země nepřispívala k trendu, když ve vodách, řekách, mořích a oceánech bude více plastů než ryb,“ řekl slovenský premiér Peter Pellegrini.

Začnou velkoprodejny

„Ve střední Evropě budeme první, kdo zavede zálohování PET lahví a plechovek,“ upozornil ministr životního prostředí László Sólymos.

Pravdou je, že okolní země o zavedení záloh na PET lahve nerozhodly. V Polsku nicméně v Krakově nebo Varšavě testují několik „recyklomatů”. Po vhození plastových lahví lidé získají v mobilní aplikaci ekobody, které pak mohou uplatnit při slevě na jízdné v MHD nebo na kávu.

Zálohování na Slovensku by mělo být povinné nejprve jen pro prodejny s rozlohou větší než 300 metrů čtverečních, postupně by systém měly zavést i menší prodejny. Na Slovensku je ročně v oběhu 1,1 miliardy PET lahví.

Zálohování PET lahví v Evropě Foto: David Ryneš, Novinky

Někteří výrobci se obávají, že zálohování naruší systém třídění odpadu. „Určitě půjde o zásah do separovaného sběru. Ale když to funguje jinde, musí to fungovat i u nás,“ řekl Sólymos.

Vstupní náklady na zálohování nápojových obalů včetně nákupu techniky ministerstvo odhadlo na 80 milionů eur (2,1 miliardy korun), provozní náklady na pět milionů eur (přes 129 milionů korun) ročně.

Co říkají Slováci

Peter Janoviček z Bratislavy Novinkám řekl, že se snaží PET lahve vůbec nekupovat. „Ale v každém případě jsem pro zálohování PET lahví. Spotřeba plastu je velká a měli bychom se snažit alespoň o jeho recyklaci. Pokud by plastové lahve nebyly zdarma, možná by to omezilo jejich spotřebu,“ uvedl.

Michal Piruš z obce Pernek říká, že ve vsi je problém s tříděním odpadu, protože nemají kontejner na papír. „Nápoje v PET lahvích nekupuji, piju jen vodu a pivo. Skleněné lahve od piva dávám do kontejneru na sklo a nevím, zda bych chodil s plastovými lahvemi do obchodu. Vždyť bych chodil do obchodu s víc naloženou taškou, jako z obchodu,“ dodává. Renáta z obce Svätý Jur je pro zálohování PET lahví. „Není problém, když jedu autem nakupovat, naložit nějaké lahve navíc,“ říká.

Ani důchodkyni Kataríně Hofrichterové by zálohování PET lahví nevadilo. „Ale popravdě, kontejner na plasty mám blíž než obchod a v mém věku je to už důležitý argument,“ dodala.