Výrobce vod Toma kupuje Coca-Cola

Kromě samotného výrobního závodu Tomy v Teplicích nad Metují s třemi výrobními linkami zahrnuje převod také 51 zaměstnanců a stávající smlouvy s klienty a dodavateli. Firma musela již dříve převést do závodu Toma výrobu ledového čaje Dobrá voda a výrobek přejmenovat na Toma. Coca-Cola HBC akvizicí získá právo na užití značky Toma pro vody a ledové čaje na pět let.

„Mám velkou radost, že do našeho portfolia přidáváme místní a udržitelný zdroj velmi kvalitní vody,” uvedla generální ředitelka Coca-Coly HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić. Kvalita vody z národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplických skal je podle ní výjimečná, certifikovaná pro řadu produktů včetně kojenecké vody.

Antimonopolní úřad o podmíněné fúzi mezi PepsiCo a KMV rozhodl loni v říjnu. V transakci, kterou ÚOHS posuzoval, šlo o nákup jak české, tak slovenské pobočky PepsiCo a také o maďarská aktiva společnosti nadnárodní skupiny PepsiCo Inc. Slovenské a maďarské úřady již dříve fúzi povolily, ÚOHS však zjistil, že spojením firem by získaly KMV převahu na trhu s ledovými čaji. Proto podmínkami stanovil, že musí výrobu tohoto segmentu pod vlastní značkou omezit.

Společnost KMV založil karlovarský rodák Heinrich Mattoni v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale.

V ČR vyrábí skupina Mattoni 1873, do které KMV spadá, vedle tradiční minerální vody Mattoni pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka a Hanácká kyselka a také značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Gatorade, Mountain Dew a další. Své produkty KMV vyváží do 20 zemí.