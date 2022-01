VW dodal rekordní počet elektromobilů, celkový odbyt ale klesl na desetileté minimum

Automobilka v této tiskové zprávě také předpověděla, že podmínky v první polovině letošního roku zůstanou kvůli přetrvávajícím výpadkům v dodávkách polovodičů nestálé a obtížné. Dodala však, že hodlá v průběhu roku stabilizovat výrobu a co nejrychleji snižovat vysoký objem nevyřízených zakázek.

Koncern Volkswagen v prosinci oznámil, že v příštích pěti letech vynaloží na investice kolem 159 miliard eur (téměř čtyři biliony Kč). Z této sumy bude více než polovina směřovat do elektromobility a digitalizaci. Koncern ve své transformační strategii nazvané New Auto plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily.