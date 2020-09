Vracení peněz za letenky se vleče měsíce

„Řeším vrácení peněz hned se dvěma aerolinkami, zatím bezúspěšně,“ řekl Právu 34letý Petr z Prahy, který si v úhrnu nárokuje zpět 17 tisíc korun.

„V květnu jsem měl letět s rodiči na Maltu s Air Malta. Už na přelomu března a dubna let zrušili. Nabízeli jako náhradu poukaz, ale i peníze, o které jsem zažádal. Jenže o měsíc později přišel e-mail, že jsou zavaleni žádostmi a že vyřízení bude trvat až půl roku. Čtyři měsíce čekám, a pořád nic,“ vylíčil dále.

Nedorazil ani voucher

V půlce června pak měl Petr letět do Londýna, kam rovněž pozval rodiče. „Z letu samozřejmě sešlo, přičemž komunikace s British Airways je prakticky nemožná. Na infolince jsem se nikam nedovolal, telefonát se vždycky nakonec buď přeruší, nebo to nikam nepřepnou. Už najít na ně kontakty bylo složité. Poslal jsem jim v červenci i e-mail, ale doposud nepřišla žádná odezva,“ dodal.

Nakonec mu bratr poradil, že je možné požádat v bance o tzv. charge back, tedy vrácení peněz, na kartu. „O ten jsem zažádal v půlce srpna a banka to teď řeší s vydavatelem mojí platební karty. Ten na to má 60 dnů,“ poznamenal Petr.

Aerolinky dočasné „vypnutí“ turistického ruchu finančně těžce zasáhlo, mnohým pomáhají vlády. Klientům často nabízely místo peněz poukazy, ovšem ani těch se někteří nedočkali.

„S manželkou jsme měli koupené letenky na první polovinu dubna na svatbu švagra do Londýna a o týden později do Nice od společnosti EasyJet. Lety byly zrušeny a na webu EasyJetu nám byly nabídnuty vouchery. O ty jsme projevili zájem, ovšem žádné vouchery jsme nedostali a dodneška se nám nikdo neozval,“ postěžoval si pan Martin.

Prodejci letenek i letecké společnosti argumentují, že jsou žádostmi doslova zavaleni a zpracovávají je postupně. „Od začátku koronakrize a v souladu s podmínkami leteckých společností postupně odbavujeme tisíce požadavků na refundace nebo změny letů. Vyřídili jsme ke spokojenosti klientů již desítky tisíc žádostí, přesto se v některých případech stále čeká na autorizace vratek leteckými společnostmi. Ty jsou řešeny postupně ve frontě milionů žádostí z celého světa,“ uvedl na dotaz Práva ředitel Letušky.cz Josef Trejbal.

Peněz za zrušený dubnový let do Irska od společnosti Ryanair se již začátkem prázdnin dočkala třeba slečna Nela. „Poslali nejdřív voucher, ale ten jsem potom odmítla a vrátili mi peníze, zhruba měsíc poté,“ popsala.

O charge back požádal začátkem léta na základě informací článku v Právu také pan Michal. A uspěl. „Bylo to sice na delší lokte, ale s mojí bankou se to nakonec povedlo. Vrátili mi peníze za letenky do poslední koruny,“ pochvaloval si.

Podle ředitelky letenkového oddělení Student Agency Věry Janičinové proces refundování cestujících, kteří nemohli odletět, stále běží. V letních měsících nabral na obrátkách a většina dopravců, kteří refundace z různých důvodů zdržovali, začala ve větší míře refundace schvalovat a vyřizovat.

„Přibližně jsme již získali a vrátili peníze 75 procentům zákazníků. Je to úspěch a výsledek intenzivní komunikace s leteckými společnostmi,“ řekla Právu Janičinová. Například u Lufthansy, do níž majetkově vstoupil německý stát, není ještě vyřízeno vše, ale schvalování se již rozeběhlo a snaží se o co nejrychlejší průběh refundací.

Poptávka ožívá jen pomalu

Složitější situace je podle ní s dopravci ČSA a Smartwings, ruským Aeroflotem nebo portugalským TAP. Tuzemská Smartwings Group na dotaz Práva, jakou část žádostí o vrácení peněz již vyřídila, neodpověděla. Skupina aktuálně vy­užívá soudem schváleného mimořádného tříměsíčního moratoria na splatnost dluhů. Letadla obou firem ale budou dál létat.

Zájem o letenky postupně roste, oproti loňsku je však podle informací ČTK stále sotva na pětině. Češi létají hlavně po Evropě, i proto jsou tržby slabší. Přes léto Češi nejčastěji nakupovali letenky do tradičních dovolenkových destinací. Z nich vede především Řecko, následované Bulharskem nebo Chorvatskem.