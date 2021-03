Voldánová: Sčítání lidu zabere jen 15 minut, ale ta data nás budou ovlivňovat dalších 10 let

Pokud opravdu není nikdo, kdo by mu pomohl a sečetl ho, bude vyplňovat listinný formulář, který mu za přísných hygienických podmínek předá sčítací komisař. Ten bude vybavený respirátorem, dezinfekcí a negativním testem na koronavirus. Formulář s odpovědní obálkou předá ve venkovních prostorách. Nebo vyplněný formulář lze pak v obálce vhodit do kterékoli poštovní schránky nebo odnést na poštu.

Hodnota cenzu spočívá právě v tom, že se získají data od všech obyvatel a ve stejný čas. Pokud by sčítací formuláře vyplnila jen část obyvatel, hrozilo by, že sčítání nebude obsahovat dostatečně kvalitní údaje v menším územním detailu. Snažíme se také šetřit čas. Vyplnění zjednodušeného sčítacího dotazníku vás bude stát 15 minut, ale rozhodnutí, která se na základě získaných dat mohou udělat, budou váš život ovlivňovat dalších 10 let.

Proto je otázek zhruba polovina oproti minule. Statistiky teď například zajímá dojížďka do zaměstnání a do škol nebo faktické bydliště. Údaje o dojíždění do práce či do školy jsou důležité pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury.