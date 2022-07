Vnitro chce zrušit přes šest tisíc zákonů a vyhlášek

„V tomto ohledu se mi nezdá, že by to vedlo k přehlednosti právního řádu. Neublíží mu to, ale ani nepomůže. Praktičtější důvod spočívá v tom, že se už řadu let připravuje digitalizace sbírky zákonů a legislativního procesu,“ řekl Kysela. Právě spuštění online sbírky zákonů, tzv. eSbírky, se neustále odsouvá. Ministerstvo vnitra ji připravuje už skoro patnáct let. Nynější termín jejího spuštění se odhaduje nejdříve k roku 2024. Ve stejném roce by mohl být platný i aktuální návrh na zrušení vyhaslých zákonů.