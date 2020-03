Vlastník Sokolovské uhelné Štěpánek je po smrti

Většinový vlastník Sokolovské uhelné a.s. František Štěpánek je po smrti Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Většinový vlastník Sokolovské uhelné a.s. František Štěpánek je po smrti Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

Většinový vlastník Sokolovské uhelné a.s. František Štěpánek je po smrti. Na webu to uvedla společnost Sokolovská uhelná. Podle informací magazínu Forbes a serveru SeznamZprávy spáchal sebevraždu. Předsedovi dozorčí rady uhelné společnosti, která je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, bylo 66 let.