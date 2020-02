Vinaře pobouřil návrh na zákaz reklamy

Návrh mezi vinaři vyvolává značné rozhořčení, téma se probíralo i na poslední valné hromadě Svazu vinařů ČR.

„Víno a kultura pití vína má u nás tisíciletou tradici a patří mezi největší hodnoty nejen Jihomoravského kraje. Hluboce se mě dotýkají snahy líčit Čechy a Moravany jako národ alkoholiků, jako jakési lidské trosky, které si samy se sebou nevědí rady a kterým musí začít životy řídit stále nové a nové státní nařízení a zákazy,“ uvedl Tibor Nyitray, staronový prezident Svazu vinařů.

Ustoupíme nekvalitě

„Bohužel případný zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené by ohrozil všechny naše vinaře a s nimi celý region. Na místo našich vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno by ustoupilo vínu, které propagaci nepotřebuje – vínu nejlevnějšímu, nekvalitnímu, vínu, kterého se za minimální cenu v zahraničí zbavují,“ dodal Nyitray.

Není sám, kdo takto uvažuje, podobný názor mají i další oslovení vinaři. Za vyloženou hloupost považuje návrh zákazu propagace vína a vinařství Tomáš Vican, který stojí v čele rodinného podniku, jenž byl letos vyhlášen jako Vinařství roku a který je i producentem řady filmů či seriálů s vinařskou tematikou (Vinaři, Bobule a jiné).

„S nadsázkou tvrdím, že víno je naopak nejlepší prostředek boje proti alkoholismu. Když už proti pití máme bojovat, tak je přece známé, že po pivu se blbne, po kořalce pere a po víně se zpívá. Víno je v našem regionu historicky zakořeněné jako nejlepší společenský nápoj, nehledě k tomu, že jde i o nápoj liturgický,“ řekl Právu Vican.

Navíc má v malé míře prokazatelně pozitivní účinky na lidský organismus. „Pan ministr zdravotnictví by nám měl děkovat za to, že šetříme státní rozpočet právě v kapitole zdravotnictví, neboť díky vínu napomáháme v boji s kardiovaskulárními problémy. Ať už to jsou infarkty či mrtvice, protože, jak známo, je elasticita žilních stěn díky flavonoidům, které jsou ve víně, mnohem lepší. Nehledě k tomu, že některé lékařské produkty jsou přímo z těchto flavonoidů vyráběné. A to už nemluvím o tom, že víno, které pomáhá k uvolnění, vlastně pomáhá i se snižováním neuvěřitelně narůstajícího počtu různých antidepresiv,“ argumentuje Vican.

Ministerstvo: Jde o přísnější regulaci

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Davida Šímy navrhovaná opatření neznamenají úplný zákaz reklamy na alkoholické nápoje, ale přinášejí její přísnější regulaci.

„Reklama je jedním ze zásadních faktorů přispívajících k přetrvávající vysoké toleranci české společnosti k alkoholu, posiluje jeho spotřebu a působí negativně zejména na děti a mládež. Z těchto důvodů ministerstvo navrhuje, aby reklama na alkoholické nápoje nezobrazovala živou bytost nebo jakékoli její zpodobnění či používat nebo napodobovat hlas veřejně známých osob nebo postav z filmů či pořadů zaměřených na děti. Reklama by dále neměla využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů, neměla by vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,“ připomněl.