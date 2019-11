Na praktiky energetických šmejdů si stěžují tisíce lidí

V jednom z podání cituje ČOI paní, kterou jeden z podvodníků navštívil. „Dnes se mi vetřel do bytu pod záminkou kontroly dokladu SIPO, na kterém mělo být údajně něco změněno, ale já prý odtrhla druhý pruh papíru u SIPO, který obvykle obsahuje reklamy. Na něm prý bylo něco, co jsem měla podepsat nebo potvrdit. Nevybíravě se mi vetřel do bytu ke stolu, že to napravíme. A najednou z toho byl bianco souhlas se změnou dodavatelů energií,“ řekla.