Venkovní reklamu na ruzyňském letišti převezme JCDecaux

Podle smlouvy má nyní JCDecaux letišti platit částku specifikovanou jako podíl na výnosech z reklamy, minimálně však 62 milionů korun ročně. Po převzetí reklamních ploch se tato částka má od ledna zvýšit o dalších 12 milionů. Kontrakt je platný do roku 2025.

Mluvčí BigBoardu Pavlína Stránská pro server Zdopravy.cz popřela, že by skupina s kampaní měla něco společného. Letiště prý podnikne právní kroky.

Na to, jestli JCDecaux skutečně nájemné dluží, Pacvoň ČTK neodpověděl s odůvodněním, že jde o důvěrnou obchodní informaci. Věc nechtěl blíže komentovat ani mediální zástupce JCDecaux Jiří Chvojka. Řekl, že firma s ohledem na komplikovanou situaci způsobenou pandemií a výrazným poklesem cestujících s letištěm intenzivně jedná o podmínkách provozování ploch.

JCDecaux na podzim po 30 letech oznámila záměr ukončit smlouvu na provoz reklamy na letištích v New Yorku a v New Jersey. Společnost uvedla, že vzhledem k aktuální koronavirové krizi by nemělo z finančního hlediska smysl v kontraktu i nadále pokračovat.