V chovu na Litoměřicku uhynulo přes svátky 100 tisíc nosnic

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v ČR. Nemělo by to mít větší dopad na trh v zemi. „Od prvních příznaků ptačí chřipky v tomto chovu zůstávala vejce na farmě, tedy žádné se nedostalo do tržní sítě,” řekl už dřív prezident. Škodu komora odhaduje na 20 milionů korun.