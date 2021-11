Vánoční trhy v centru Prahy pokračují. Úřad je schválil jako kulturní akci

Primátor Hřib v pondělí řekl, že město může prodej ovlivnit pouze prostřednictvím zvláštní vyhlášky, takzvaného tržního řádu. Ten stanovuje, kde a co se v Praze může na veřejných místech prodávat. Podle této vyhlášky je jako místo pro vánoční trhy vysloveně uvedeno jen spodní část náměstí. Změna vyhlášky je pak podle primátora proces na měsíce.

„Ani v nouzovém stavu nemá primátor pravomoc pozastavit platnost tržního řádu nebo jej upravit rychleji,” řekl. Dodal, že to, jak zareagují na vládou vyhlášená opatření, je především v režii provozovatelů. „Někteří provozovatelé na to reagují převedením na kulturní akci, jiní se rozhodli do toho nejít,” uvedl.