V pražské MHD se bude opět nastupovat i předními dveřmi

Lidé budou muset opět začít mačkat tlačítka otevírání dveří v zastávkách na znamení. Autobusy a tramvaje v nich budou zastavovat podle běžného pravidla, a to, pokud na zastávce stojí cestující. Ukazovat rukou není třeba. Pro výstup je potřebné včas zmáčknout tlačítko.

Podle dokumentu, který v dubnu projednal magistrátní výbor pro dopravu, budou do začátku letních prázdnin spoje jezdit podle „covidových” jízdních řádů. Od 1. července by provoz MHD přešel na prázdninové jízdní řády, které platily v loňském roce. To znamená větší omezení mimo špičky a o víkendech zejména v autobusové dopravě. Podobu jízdních řádů tramvají ovlivní výluka od 21. června na Palackého náměstí a následně Národní třídě.