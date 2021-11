V Portugalsku zakázali firmám kontaktovat zaměstnance mimo jejich pracovní dobu

Zaměstnavatel musí respektovat soukromí pracovníka, stanovil nový zákon s tím, že v případě jeho porušení hrozí dotyčnému zaměstnavateli pokuta. O nová pravidla se zasadila vládní Socialistická strana, jež je ve vedení státu už šest let.

Součástí nové legislativy je také problematika práce z domova. Podle zákona mohou nově zaměstnanci tzv. home office odmítnout, pokud si ho nepřejí. Zároveň ale o něj mohou požádat, pokud je to slučitelné s jejich náplní práce.

Trvalá práce z domova? Třetina zaměstnanců by ji vyměnila za nižší plat

Podle odhadů výzkumné společnosti Gartner by mohli pracovníci na home office tvořit do konce tohoto roku až 32 procent globální pracovní síly. Přitom v předcovidovém roce 2019 to bylo jen 17 procent.