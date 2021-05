V Kyjově zavedli virtuální měnu. Má pomoci dostat místní podnikatele z krize

„Prakticky to bude fungovat tak, že obchodník zkontroluje podle občanky, že zákazník má bydliště v Kyjově, následně zadá platbu SMS zprávou do systému Corrency. Zpět mu přijde zpráva, kolik má nakupující doplatit na místě. Druhá část platby mu přijde další pracovní den na jeho účet v bance. Naše představa je, že do budoucna by se tak dalo třeba hradit návštěvu kina, divadla a podobně,“ dodal místostarosta.