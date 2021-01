V Česku letos přibude téměř 50 km nových dálnic

Po devíti stavebních sezonách by také měla skončit rekonstrukce dálnice D1, konkrétně v polovině října. V novém roce zbývá dokončit ještě čtyři úseky dálnice o celkové délce 55 kilometrů.

Hlavní dálnice v zemi ovšem ani poté úplně bez omezení nebude, v dalších letech by na ní měly pokračovat některé menší opravy.

Už v březnu by se měl také rozběhnout první PPP projekt v České republice, kdy dálnici postaví a bude provozovat soukromá firma, než úsek za 25 let převezme stát. Vítězem tendru na 32 km dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem je francouzské konsorcium DIVia.