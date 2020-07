V Bruselu se postavili za český odpor proti Turówu

K textu upozorňujícímu na to, že kvůli těžbě docházelo a dochází ke ztrátám spodní vody ve studních v příhraničí a že další těžba zkomplikuje životy tisíců lidí i kvůli hluku a prachu, připojovali lidé své podpisy na přelomu loňského a letošního roku. Až do europarlamentu se petice dostala díky iniciativě českých i německých europoslanců.

„To, že se výbor PETI zabýval peticí 13 tisíc obyvatel Liberecka, svědčí o tom, že se jedná o skutečný problém,” oceňuje postoj europoslanců jedna z iniciátorek českých protestů v Bruselu, europoslankyně Martina Dlabajová (ANO). „Evropský parlament tato vážná situace nenechává klidným a už jen to, že se nám podařilo na situaci u hranic s Polskem zaměřit pozornost, by mohlo vyvinout na Varšavu potřebný tlak a ta by mohla ustoupit,” dodala s tím, že Evropský parlament teď očekává bezodkladnou reakci Evropské komise.