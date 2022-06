Už i Švýcaři zvyšují kvůli inflaci úrokovou sazbu. Poprvé po 15 letech

Meziroční míra inflace ve Švýcarsku se v květnu vyšplhala na 2,9 procenta, nejvýše za téměř 14 let. Podle centrální banky zatím pravděpodobně zůstane na zvýšené úrovni.

Ve středu v rámci boje proti inflaci znovu zpřísnila měnovou politiku americká centrální banka (Fed), která zvýšila svůj základní úrok o 0,75 procentního bodu do pásma 1,50 až 1,75 procenta. To představuje nejvýraznější zvýšení za téměř 30 let.