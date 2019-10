Úroky hypoték padají. I tak ale můžeme Slovákům stále závidět

„Vzhledem k nízkým dlouhodobým sazbám na mezibankovním trhu lze očekávat i další pokles hypotečních sazeb. Do nízkých cen hypoték promlouvá i poměrně ostrá konkurence na bankovním trhu. Proto nelze vyloučit, že by se ve střednědobém horizontu vydaly průměrné hypoteční sazby až k hranici dvou procent,” řekl Novinkám analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Pokud se situace na poli obchodních válek bude dále zhoršovat, globální ekonomika zpomalovat, pak budou dále klesat i hypoteční sazby i přes to, že by ČNB například své úrokové sazby neměnila. Naopak zlepšení situace by mělo opačný efekt.