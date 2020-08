Dokažte, že žijete sami. Úřady požadují po samoživitelích bizarní dokumenty

„Na jednu stranu chápu, že má jít o snahu zabránit zneužívání dávek. Ale tímto způsobem je to naprosto nelogické. Ve většině případů to jen zabrání tomu, aby ženy a muži, kteří tu dávku skutečně potřebují, se k ní dostali. Realita samoživitelů, kteří jsou závislí na těchto dávkách, je, že v lepším případě se svými ex nemluví. V horším případě s nimi musí stále bojovat,“ řekla Právu Dana Pavlousková, ředitelka Klubu svobodných matek.

„Představte si například maminku, která utekla s dětmi do azylového domu, skrývaly se, aby jim agresor nemohl nadále ubližovat, a po roce, kdy se chtějí postavit na vlastní nohy, má sama vyhledat svého ex a prosit ho o potvrzení, že bydlí mimo jejich domácnost?“ přiblížila dále běžnou praxi samoživitelů.

Že by místo potvrzení byl vydáván příspěvek na základě rozhodnutí úředníka, jenž by osobně prověřil, v jakých podmínkách samoživitel s dětmi žije, je podle ní z říše snů. „Úředníci jsou už tak přetížení a my nemůžeme doufat, že odloží stranou celou svou agendu a administrativu a vyrazí na šetření do domácností,“ dodala Pavlousková.

A ještě další doklad

A připojila, jak to teď za nových podmínek chodí: „Mezi opravdu zoufalými případy se našla jedna maminka, která, šťastná, že splnila požadavky a nepřijde o příspěvek na bydlení, přinesla žádané potvrzení. Úřednice ji ovšem hned u dveří otočila a vyžádala si ještě doklad, že na místě, kde její expartner prokazatelně žije, platí nájem.“

V rámci diskusí na sociálních sítích se však mezi samoživiteli objevily sice pomálu, ale i souhlasné reakce. Převálcovali je však přispěvatelé, kteří upozorňovali na běžnou praxi. „Většina ex bydlí u rodičů nebo u jiných přítelkyň a žádnou nájemní smlouvu nemají,“ poznamenala paní Jarka.

Samoživitelka Pavla ostatním vzala veškeré naděje. „Z vlastní zkušenosti vím, že pokud to nemáte soudně, že každý má jiné trvalé bydliště, nic nedostanete.“

STAN navrhují příspěvek

Starostové a nezávislí (STAN) navrhli jednorázový příspěvek 6 tisíc korun pro samoživitele a samoživitelky a pro rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Chtějí jim tím kompenzovat dopady letošní epidemie koronaviru. O podpoře pro příslušný návrh zákona budou vyjednávat s dalšími sněmovními stranami.

STAN připomněli nedávný průzkum Klubu svobodných matek, o kterém Právo informovalo již minulý týden. Podle ankety přišla pětina samoživitelů v důsledku krize o práci, třetině z nich klesl měsíční příjem pod 10 tisíc Kč a polovina se zadlužila.

„Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Museli zůstat s dětmi doma a to výrazně zvýšilo náklady a mnohdy v důsledku toho přišli i o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat. Neměli bychom to dopustit,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.

V praxi šlo například o servírky, hotelové recepční nebo kadeřnice, které pracovaly na dohodu a ocitly se bez příjmu.

Podle údajů Českého statistického úřadu tvoří domácnosti samotných či rozvedených rodičů asi 3,4 procenta všech domácností. Je jich tak kolem 151 tisíc. Pokud by 6000 korun dostal takový počet samoživitelských rodin, vyšlo by to na necelou miliardu.