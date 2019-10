Uhelnou elektrárnu Počerady chceme prodat Tykačovi, potvrdil ČEZ

Uhelné Počerady jsou podle ČEZ na kraji technické životnosti. Výdaje na údržbu, provoz a investice by byly až pět miliard do roku 2023 a až 12 miliard do roku 2030, uvedli zástupci ČEZ na páteční tiskové konferenci.

Prodej Počerad kritizují ekologové, kteří usilují o ukončení provozu uhelné elektrárny. V červnu protestovali aktivisté na valné hromadě ČEZ.

Aktivisté protestují proti možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady. Foto: Greenpeace - Petr Zewlakk Vrabec

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít už v roce 2015.

Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku. Pokud by této druhé opce využil, získal by za elektrárnu dvě miliardy korun.

Člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani uvedl, že aktuální postoj společnosti se vztahuje k současným smlouvám. Podotkl, že stále platí, že polostátní firma bude elektrárnu provozovat až do roku 2024, novému majiteli připadne až poté.

Rozvoj lokality Počerady je podle firmy možný i po plánovaném prodeji uhelné elektrárny. Vzniknout by tam podle ní mohl nový plynový zdroj s výkonem až 800 megawattů (MW). ČEZ už v lokalitě provozuje paroplynovou elektrárnu s výkonem 838 MW. Stavba dalších plynových elektráren je možná v Prunéřově, Tušimicích nebo Mělníce, dodala firma.