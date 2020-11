Tvrdý brexit ohrožuje oživení britské ekonomiky, zotavení by trvalo léta

Aktuálně se předpokládá, že díky očekávanému oživení by se britská ekonomika mohla v roce 2022 vrátit na předcovidovou úroveň. V případě tvrdého brexitu by to trvalo o dva roky déle do roku 2024, tvrdí KPMG. Takový vývoj by byl mezi vyspělými ekonomikami zcela ojedinělý, podotkli autoři studie.