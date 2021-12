Turecká inflace v praxi: Cizinci nakupují jako smyslů zbavení, ani nevědí co

Na Štědrý den byl trh v Edirne plný Bulharů. Hatice Ahmedová vyrazila už ve tři ráno, aby se dostala do autobusu, který ji vezme přes hranici do Edirne. Tam si vyměnila 200 leva (přes 2500 Kč), za které dostala 1150 lir, a vrhla se na nákupy. Mezi nakupujícími byla i šedesátiletá Gulfija Osinová, která přijela nakoupit dárky dětem a vnoučatům. Jak říká, v Bulharsku je to mnohem dražší.