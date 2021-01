Toyota v Evropě prodala méně aut, podíl na trhu ale zvýšila

Japonská automobilka Toyota Motor loni v Evropě prodala 993 113 vozů Toyota a Lexus. Meziročně je to pokles o devět procent, nicméně pokles v celém automobilovém odvětví činil zhruba 20 procent. Automobilka také zvýšila podíl na evropském trhu o 0,7 bodu na šest procent. To je rekord za dobu působení automobilky v Evropě. Společnost to oznámila v pátek.