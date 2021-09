Teplo od ledna zdraží o desetinu

Centrální zásobování teplem využívají lidé hlavně na sídlištích ve městech a tam se podle Gavora náklady na topení u těch nejmenších bytů pohybují kolem 1000 korun měsíčně, u těch větších jsou to pak zhruba 2000 Kč měsíčně. „Bude se tak jednat o zdražení v řádu jednotek tisíc korun ročně,“ dodal Gavor.

Teplárny však mají podle Křečka kromě rostoucích cen vstupů dlouhodobý problém s tím, že se od nich začínají odpojovat domácnosti. To vede k tomu, že fixní náklady se rozpočítávají na menší počet subjektů, což znamená zdražování. To pak motivuje další domácnosti k tomu, odpojit se od centrálního vytápění.

„Bohužel to nevidím příznivě. Počítá se s vyššími cenami emisních povolenek,“ potvrdil Gavor, který ale do budoucna očekává snížení cen zemního plynu.

„Trh je přehřátý a jsme ve specifické situaci, kdy jsou momentálně poznamenány dodávky do Evropy. Norové měli technické problémy a Rusko není ochotno navyšovat dodávky ještě před spuštěním plynovodu Nord Stream 2,“ poznamenal Gavor.

Podle něj lze očekávat, že po uvedení plynovodu do provozu cena okamžitě klesne a dlouhodoběji by se dodávky ruského plynu mohly posílit a tím trošku zlepšit ceny. „To pomůže teplárnám, které plyn využívají, a vylepší to ekonomickou situaci domácím kotelnám,“ doplnil analytik.