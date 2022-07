Teplárny budou moci při nedostatku plynu spalovat uhlí, navrhuje novela vyhlášky

Obě změny jsou vázány na vyhlášení předcházení stavu nouze a stavu nouze v souvislosti s možným výpadkem dodávek ruského plynu do Česka. Platila by jen po následující dvě topné sezony. Podle ekologů je novela příliš vstřícná vůči provozovatelům tepláren a záložních zdrojů.

„Návrh rozšiřuje možnosti úspory zemního plynu v topné sezoně tím, že umožní provoz stacionárních zdrojů dodávajících energie s využitím jiného paliva, než je zemní plyn. Jde o spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 50 megawattů (MW) do 200 MW včetně, uvedené do provozu před rokem 2003, které dodávají teplo do soustavy zásobování tepelnou energií,“ stojí v předkládací zprávě.