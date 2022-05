Studentům po jízdném zdražily o stovky měsíčně i koleje

„Přesná částka zatím nebyla stanovena, ale počítám, že to zdražení bude okolo tisícovky. Za to už by se dalo bydlet někde na bytě se spolubydlícími. Ubytování mi zatím hradili rodiče, ale já už si ho chtěla platit sama. Bojím se, že si kvůli tomu budu muset sehnat ještě druhou práci, abych to utáhla,“ řekla Právu Lucie. Ta momentálně doučuje děti angličtinu a němčinu.