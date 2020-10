Strávníci už zase míří k výdejním okénkům

„Je to přece jen o něco klidnější než z jara, kdy jsme na aspoň takovou možnost čekali měsíc. Tehdy byli lidé hodně vyplašení, dnes není problém ani se zásobováním. Hosté si zvykli průběžně volat, co chtějí, dostanou do menuboxu,“ uvedl restauratér s 25letou praxí v oboru. Jak dodal, 14 dnům pro návrat hostů moc nevěří, ale doufá, že to aspoň nebude déle než měsíc.