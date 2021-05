Stavební řízení přejde pod stát, odklepli poslanci

Vláda původně předložila návrh, v němž by část stavebních úřadů zůstala samosprávám. Sněmovna však později vzala za základ projednávání návrh hospodářského výboru, jenž počítá se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, pod který by stavební úřady spadaly.

Skupina opozičních stran, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN, proto předložila svůj alternativní návrh, který ponechává část úřadů obcím. Senátoři podle Kupky nebudou ochotni stát vystavit nebezpečí, že se na několik let ochromí vydávání stavebních povolení.

„Považujeme to za absolutně skandální a návrat do středověku. Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, pořídit si vlastní bydlení, byli takto dehonestováni,“ rozčiloval se u řečnického pultíku.