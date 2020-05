Státu patřit nechceme, zájem máme o úvěr, dušují se Smartwings

„Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takového od vedení společnosti nikdy nezaznělo,” uvedla firma.

Skupina přitom nedávno rozjela kampaň za záchranu letecké společnosti SOS.smartwings.com. V ní kromě úvěrů hovoří o dalších možnostech pomoci dopravcům – o státní subvenci, kapitálovém vstupu státu do společnosti, znárodnění (respektive úplném převzetí) a o nákupu akcií společnosti.

„Důvodem, proč se společnost, která do této doby byla zdravá a nikdy stát o pomoc nežádala, obrací na stát, je fakt, že pro aerolinky je dnes velmi těžké získat nové půjčky na bankovním trhu,” stojí v prohlášení.

Možnost odkupu letecké skupiny v neděli připustil ministr Havlíček. Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by podle něho musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun. Zároveň však nevyloučil také možnost pomoci prostřednictvím individuální bankovní záruky.