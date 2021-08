Státní dluh lze zaplatit i růstem ekonomiky. Pro Česko už je ale pozdě

Pokud růst ekonomiky překonává výši úrokových sazeb, lze ze státního dluhu „vyrůst“ bez zvyšování daní. Říká to takzvaná fiskální teorie cenové hladiny. Podle expertů je však dluh Česka už příliš vysoký a růst jeho ekonomiky příliš pomalý na to, aby to přicházelo v úvahu.