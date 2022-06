Stát zvýhodnil zkrácené úvazky, má to zvýšit jejich počet

Předpokládá to ministerstvo práce a sociálních věcí v novele o pojistném na sociální zabezpečení, kterou ve středu schválil Senát. V současnosti tyto pracovní úvazky využívá zhruba 240 tisíc lidí.

Podle novely dostanou firmy, které přijmou na zkrácený pracovní úvazek vybrané skupiny osob – například rodiče dětí mladších 10 let, lidi starší 55 let či ty, kteří plně pečují o staré, vážně nemocné nebo hendikepované členy své rodiny – pětiprocentní slevu na odvodech, které na ně platí na sociálním pojištění. To je v současnosti 24,8 procenta vyměřovacího základu zaměstnance, tedy zjednodušeně jeho hrubé mzdy.