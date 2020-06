Stát lidem přispěje na lázně 4000

„Každý člověk si vygeneruje voucher na webu, získá unikátní kód, na který se zarezervuje konkrétní pobyt. Host lázní dostane slevu ihned, to znamená, že na vyúčtování uvidí slevu 4 tisíce korun na osobu," ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Schváleno. Dneska @strakovka schválila vouchery do lázní. Od 1. 7. bude na portále https://t.co/8nhPtLHr44 ke stažení slevový voucher. Sleva na lázeňský pobyt je 4 000,- Kč na dospělou osobu. Podmínka je strávit v lázeňském zařízení 6 nocí a absolvovat alespoň 5 procedur.

Zájemci o státní příspěvek na pobyt bude poukaz zaslán na e-mail. Po jeho vygenerování by si lidé měli rezervovat pobyt. Slevový poukaz bude možné generovat i v jednotlivých lázeňských zařízeních.

Příští týden by měla vláda projednat také program COVID - ubytování. Z něho by hotely mohly dostat 200 až 400 korun na pokoj a noc. Peníze by mohly hotelům pomoci s rozjezdem a překonáním následujících měsíců