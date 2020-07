Správce: Dluhopisový program EMTC naplňuje znaky tzv. letadla

„Správce Brož vystupuje v poslední době na straně příznivců mého konkurzu, a to podle mého názoru jednoduše proto, neboť pokud bych zůstal v režimu oddlužení, mohou pokračovat mé incidenční spory se skupinou (největšího věřitele) Petra Bujnocha a jím ovládané společnosti Credit One. Pokud by se prokázalo, že jsem měl pravdu ve svých stanoviscích, tak mohou správci hrozit velké náhrady škod, neboť on jejich pohledávky uznal. Tedy s mým konkurzem by se nad možností prověřit vše transparentně před soudy a tím se dozvědět pravdu 'zavřela voda',” reagoval Bárta.