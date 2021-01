Spolek pro MotoGP má jít do insolvence, navrhují radní Brna

Město Brno spolu s jihomoravským krajem, které jsou zřizovateli spolku na pořádání světových závodů motocyklů Grand prix ČR chce tuto účelově založenou organizaci poslat do konkurzu. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) to uvedla s tím, že tento návrh radních by mělo schválit lednové zastupitelstvo.