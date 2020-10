Špicar: Ekonomika spadne o více než 10 procent

Vzhledem k vážnosti situace považujeme navržená opatření za nezbytná. Doufáme, že budou dodržována, protože bez toho budou jen stěží účinná. Zdraví musí být na prvním místě, a to i z pohledu zaměstnavatelů.

Řada firem už nebude mít finanční polštář, se kterým šly do první vlny

I přesto, že přijatá opatření budou mít na firmy velmi negativní dopady. O to horší, že na rozdíl od jara už řada z nich nebude mít žádný finanční polštář, se kterým šly do první vlny.

To, co nám ale vadí, je nepředvídatelnost a nepřehlednost. Už několik měsíců vládu žádáme o jednoduchou tabulku, která by ukazovala, jaká opatření budou přijata při pěti tisíci nakažených a jaká přijdou na řadu při patnácti tisících.