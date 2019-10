Soumrak uhlí v USA. Největší soukromá těžařská firma krachuje

Havlíček: Bez jádra to bude uhlí

Americký prezident Donald Trump při volbách 2016 sliboval „znovuzrození“ uhelného průmyslu, zmírnil regulaci v oblasti životního prostředí, dokonce do čela úřadu jmenoval bývalého uhelného lobbistu. Ani to ale uhlí nezachránilo proti tlakům na trhu. Uhlí už nedokáže konkurovat levnému zemnímu plynu a klesajícím cenám solární a větrné energie, píše CNN. Energetické firmy uhlí rychle nahrazují čistšími alternativami.

Horníci v USA na to doplatí nejen ztrátou pracovních míst, ale bankrot firmy podle serveru může mít dopad i na jejich sociální a zdravotní benefity. Murray Energy je totiž posledním velkým přispívajícím do penzijního fondu pro horníky United Mine Workers Of America.