Soud zamítl žalobu OKD na Bakalu o 24,5 miliardy korun

OKD podala žalobu v roce 2016 poté, co se firma dostala do úpadku. Do potíží se společnost dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama, věřitelé pak přihlásili pohledávky za více než 23 miliard korun. Firma poté prošla reorganizací.