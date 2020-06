Solárních panelů na domech přibývá

Trend lze zachytit v počtu žádostí o příspěvek v rámci programu Nová zelená úsporám. V něm mohou lidé podle výkonu fotovoltaiky na střeše a případně i kapacity baterie získat od státu až 170 tisíc Kč. O podporu při tak vysoké částce žádá praktický každý, kdo panely na střechu instaluje.

Zatímco od ledna do května loňského roku si podle Ondřeje Charváta z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí zažádalo o peníze celkem 954 domácností, letos ve stejném období to bylo již 1792. Podle Charváta k tomu mohla přispět i opatření vlády, kdy velká část lidí kvůli šíření nákazy zůstala doma. „Měli asi více času a klidu na vyplnění žádostí,“ uvedl Charvát.

Baterie čím dál častější

Jedním z největších dodavatelů fotovoltaiky pro domácnosti je ČEZ. Ten loni podle ředitele ČEZ Prodej Tomáše Kadlece loni instaloval celkem 537 střešních instalací, letos je plán asi ještě o 160 více, meziroční nárůst by měl dosáhnout asi 30 procent.

Bateriových systémů bylo loni s fotovoltaikou instalováno 458, letos by to mělo být ještě o 100 víc. Za prvních pět měsíců letošního roku ČEZ realizoval celkem 238 instalací fotovoltaik, o 83 více než ve stejném období loni, podobně od ledna do května přibylo 190 bateriových systémů, o 69, tedy o polovinu, více než ve stejném období loni.

V porovnání se situací před několika lety je podle Kadlece vidět, že lidé stále častěji volí systém s možností uložení vyrobené elektřiny do baterie. „Zatímco v roce 2016 tvořily fotovoltaiky s bateriovým úložištěm 24 procent instalací, v roce 2019 to bylo už 70 procent a nyní přes 80 procent,“ uvedl. Roste také kapacita panelů, když před pár lety měl jeden panel typicky výkon 230 wattů, nyní je to už 360 wattů.

Nové typy baterií

Firma nabízí systémy ve spolupráci se společností OIG Power, jejímž spolumajitelem je bývalý šéf resortu průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ten v pátek představil nový bate­riový systém určený pro menší domy nebo domy s nižší spotřebou. Právě v této oblasti podle ČEZ roste rychle zájem o instalace.

Jednofázový systém Battery Box 1F Easy má kapacitu 7,2 kW a dá se doplnit až do 19 KW, maximální výkon elektrárny na střeše je kapacita 3,7 kW.

Oproti stávajícímu Battery Boxu bude toto řešení ještě asi o 80 tisíc Kč levnější. Standardní řešení se 4,48 kW na střeše a 7,2kW bateriovým systémem stojí u ČEZ po odečtení dotace z programu Nová zelená úsporám 229 tisíc korun, to nové by mohlo stát pod 150 tisíc Kč.

„Cenově se přibližujeme tomu, že si takový systém může pořídit většina domácností, už to není jen záležitost pro technologické nadšence nebo vysokopříjmové skupiny. 150 tisíc korun stojí ojetina, jež ale bude majiteli sloužit mnohem kratší dobu než fotovoltaický systém s baterií,“ dodal Kadlec.

Podpora až 170 tisíc

Podpora se netýká chat

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete na instalaci panelů na střechy a případně i akumulátory ve sklepě získat až 170 tisíc korun. Pro získání dotace je třeba splnit několik podmínek. Celkový instalovaný výkon systému nesmí překročit 10 kWh a nejméně 70 procent vyrobené elektřiny musí domácnost využít pro svou potřebu.

Fotovoltaický systém musí být rovněž propojen s distribuční soustavou. Poslední dvě podmínky nemusíte splňovat v případě, že budete pořizovat fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem, která k distribuční soustavě připojena být naopak nesmí.

Elektrárna musí být instalována na střeše objektu zapsaného v katastru a peníze nelze získat na rekreační objekty jako chalupy a chaty. Pokud žádáte o dotaci systému s bateriemi, nesmí jejich kapacita být nižší než 1,75 kWh.

Kdo kolik dostane

Na nejvyšší dotaci dosáhnou ti, kdo žádají o podporu na fotovoltaický systém s baterií a panely s předpokládanou roční výrobou přes 4000 kilowatthodin. V tom případě od státu můžete dostat 150 tisíc korun. Naopak nejnižší dotace je na solární termické systémy a fotovoltaické systémy na ohřev vody, a to 35 tisíc Kč. K dotaci dostanete ještě 5 tisíc Kč na zpracování odborného posudku.