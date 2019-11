Sokolovská uhelná utlumí činnost, o práci může přijít tisícovka lidí

SU ve spolupráci s krajskými představiteli a městem Chodov, kde žije řada zaměstnanců, jedná s úřadem práce, aby restrukturalizace proběhla co nejméně bolestivě. SU má připravené peníze na odstupné.

Díky případnému přechodu by SU redukovala produkci oxidu uhličitého, který výrazně přispívá ke globální změně klimatu. Nově by vyprodukovala tři miliony tun oxidu uhličitého, namísto dosavadních pěti milionů tun. Díky tomu by mohla ušetřit na emisních povolenkách.