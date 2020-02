Sociální péče nepostačí. Stát zvažuje nové připojištění

„Kvůli stárnutí populace, zejména jeho dopadům, které přijdou za třicet padesát let, dojde k nejvyššímu zatížení státního rozpočtu. Z analýz nám vyšlo, že nejvhodnější by bylo přijít s pojistným systémem. To znamená připojištění na péči, obdobně jako je tomu v Německu ,“ přiblížil.

V ČR je debata na začátku, ministerstvo by mohlo základní obrysy zveřejnit za rok. Podle Pospíšila je třeba ještě vypracovat různé modely fungování nového principu sociálních služeb a hlavně zajistit podporu nejen napříč politickým spektrem, ale i ve společnosti. Což nebude snadné s ohledem na vývoj debaty kolem důchodové reformy, jež se táhne od 90. let.

ODS zase zamýšlí zavést daňovou asignaci. „Lidé by měli možnost nákupu sociálních služeb buď pro sebe, nebo pro rodiče či prarodiče. Mohli by si převést jeden procentní bod ze sociálního pojištění na důchody svých rodičů nebo na nákup zdravotních, sociálních potřeb,“ řekl Právu odborník ODS Jan Bauer .

Připustil ale, že i připojištění je schůdná varianta. „To jsou dva modely, kterými se to řeší ve světě. A myslím, že to už je i úkolem ČR,“ dodal.

Předsedkyni TOP 09 Markétě Adamové se ale forma připojištění nezamlouvá. „Pokud by to mělo znamenat větší odvody pro zaměstnavatele a zaměstnance, tak bychom to určitě nepodporovali. Už nyní je zátěž odvodovými povinnostmi jedna z nejvyšších v EU,“ sdělila Právu. A nevěří, že by vláda šla cestou soukromého připojištění. Podle ní by se měl přehodnotit systém příspěvků na péči a celá oblast sociálních služeb.