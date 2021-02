Smartwings po téměř dvou letech vrátily do provozu Boeing 737 MAX

Smartwings po téměř dvou letech znovu vypravily v běžném provozu letadlo Boeing 737 MAX 8. Před čtvrtečním letel do Málagy dopravce letadlo podle požadavků upravil a ve středu s ním úspěšně provedl ověřovací let. Do léta chce letecká společnost postupně nasadit i zbylých šest těchto letounů, informovaly Smartwings.