Smartwings a ČSA loni přepravily o 80 procent cestujících méně

Skupina Smartwings, do níž patří aerolinky Smartwings a ČSA, v loňském roce přepravila meziročně o 81,5 procenta méně cestujících. Letělo s ní celkem 1,3 milionu lidí. Skupina to oznámila v úterý. Obrovský propad je do značné míry důsledkem omezení cestování kvůli globální pandemii covidu-19.