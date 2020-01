Slovensko razantně snížilo daně podnikatelům a menším firmám

Od ledna 2020 snížilo Slovensko rovněž daň z přidané hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravin z dvaceti na deset procent. Dopad snížení DPH na státní rozpočet představuje podle odhadů 65 milionů eur (1,6 miliardy korun), u firem a živnostníků asi 57 milionů eur. Vzhledem k celkovým daňovým příjmům SR kolem 13 miliard eur (328 miliard korun) to není zásadní podíl, jde o necelé procento.

Pro návrh poslanců vládní Slovenské národní strany (SNS) na podzim hlasovalo 109 poslanců ze 134 přítomných. Ještě před tím SNS navrhovala snížení daně pro všechny firmy, bez limitu 100 tisíc eur. Někteří zástupci podnikatelů to označili za nespravedlivé.

Ministerstvo financí na dotaz Novinek spočítalo, že v posledních pěti letech snížilo daňovou zátěž o skoro 100 miliard. A to formou rozšíření druhé snížené sazby DPH ve výši 10 procent, snížením DPH například na stravovací služby, vodné nebo noviny a časopisy. Připomnělo také navýšení výdajových paušálů pro živnostníky, zvýšení slev na děti nebo vrácení slevy na dani pracujícím důchodcům.

V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Daňové zatížení by se tak snížilo zhruba o procentní bod, což není moc.

ČSSD odmítá zrušit superhrubou mzdu. Lidem by totiž zbylo víc z výplaty

ČSSD odmítá zrušit superhrubou mzdu. Lidem by totiž zbylo víc z výplaty Domácí

„Zůstávají tam určitá problematická místa, protože by to pro některé skupiny obyvatel de facto znamenalo zvýšení zdanění,“ uvedla začátkem ledna ministryně. Zmiňované zvýšení by se mohlo týkat některých případů živnostníků. Dodala, že finální návrh bude vycházet z toho, na čem se dohodnou vládní ANO a ČSSD.