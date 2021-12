Skončil další dodavatel energií, tisíce lidí míří do režimu DPI

Na trhu s energiemi skončil další malý dodavatel energií. Elektřinu a plyn do domácností přestala dodávat společnost Františkovy energie, která měla přibližně 5000 zákazníků. Vyplývá to z informací na webu Operátora trhu s elektřinou (OTE) a na svých webových stránkách to potvrdila také sama firma.