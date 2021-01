Škodě docházejí čipy, přesouvá do Česka výrobu karoqů

„Máme příděl jako Volkswagen a přerozdělujeme si je. Máme jich ale málo. Ze zásob pojedeme plynule ještě v lednu a pak už se to u některých modelů začne zadrhávat. Budeme mít problém s výrobou, budeme muset odbourat nějaké směny a některé vozy dáme do skladu, a jakmile čipy přijdou, budeme je dodělávat,“ řekl Právu Povšík.

Škoda Auto podle jeho odhadu vyrobí kvůli nedostatku čipů za čtvrtletí asi o 32 tisíc aut méně. „Hlavně se to bude týkat octavie a fabie. Máme problém i s radary, nemáme jich dostatek na superby. Ty budeme postupně dokompletovávat,“ vysvětlil.

Výrobní kapacity tak v Mladé Boleslavi dočasně zaplní produkce karoqů. Jak Povšík zdůvodnil v týdeníku Škodovácký odborář, výroba tohoto vozu na Slovensku je oproti produkci v Česku o dost dražší. „Ostatně každý karoq vyrobený v Bratislavě je nákladnější o zhruba 2000 eur (asi 52 500 Kč),“ napsal Povšík. Právu vysvětlil, že je to hlavně kvůli logistice.

Škodovce chybí čipy, může to zkomplikovat výrobu aut

Škoda Auto bude ale podle jeho slov muset bratislavské továrně zaplatit za přesun výroby odškodné. „Udělali jsme s nimi dohody, teď když to stahujeme, budeme platit interní koncernovou pokutu za to, že jim neumožňujeme vyrábět karoqy podle smlouvy, ale i přes pokutu se to vyplatí,“ dodal Povšík.