Škoda Auto zruší směny už od pondělí

„Ve všech provozech výroby vozů v Mladé Boleslavi a Kvasinách se ruší všechny pondělní a úterní směny. Na montáži, svařovnách a lakovnách v Mladé Boleslavi se navíc ruší i noční směna z úterý na středu,“ informovali odboráři ve svém týdeníku zaměstnance.

Rušení směn, hlavně odpoledních a nočních, bude pokračovat i v dalších dnech. Obě montáže, lakovna a svařovny v Kvasinách, kde se vyrábějí modely Superb, Kodiaq a Karoq, mají zrušeny všechny páteční a sobotní směny. V souvislosti s potřebami výroby se mohou omezovat i pracovní dny v lisovnách.

Předvídat další vývoj je po­dle odborářů i vedení firmy složité, takže se obě strany budou domlouvat vždy na počátku každého dalšího týdne na následující týden až dva. I zmíněný program na následující týden je podle odborů bez záruky, protože se může stát, že dorazí několik kamionů s chybějícími čipy a bude se muset rychle naskočit do práce a rozpracované vozy dokončit a vyexpedovat k zákazníkům.

Pokles mzdy

Podle předsedy odborů Jaroslava Povšíka i vedení firmy se zaměstnanci nemusí obávat propouštění. „To odborová organizace nepřipustí,“ ujistil Povšík, podle něhož ale nastanou převody zaměstnanců na jiné pozice, spuštění a podpora přirozené fluktuace, zastaví se nábory na nezbytné minimum, budou nutné rekvalifikace.

„Eventuálně může dojít ke snížení průměrné náhrady výdělku při překážce na stra-ně zaměstnavatele, maximálně však o pět procent, to znamená na 80 procent průměrné mzdy,“ uvedl Povšík, podle něhož je to stále vysoce nad zákonem stanovených 60 procent mzdy a při výši výplat a bonusů v automobilce se i snížená odměna drží nad průměrnými platy v ČR.

Zmíněných 85 či 80 procent se totiž počítá z průměrného výdělku, ten zahrnuje nejen základní tarif, ale i různé bonusy a příplatky. S nimi se průměrné platy zaměstnanců v automobilce pohybují nad 55 tisíci korunami měsíčně. Zaměstnanci nyní ale přijdou o flexibilní a noční či sobotní směny, za něž dostávali vysoké příplatky a mohli si k výplatě přivydělat několik tisíc navíc. Tyto flexibilní směny nejspíš do konce roku nebudou.

Modelové převraty

S omezováním výroby kvůli nedostatku čipů souvisí to, že se firma bude snažit dokončit maximum rozpracovaných aut a nebude začínat s výrobou těch, u kterých není zajištěno dokončení alespoň do stadia, že je auto schopné nastartovat a samo vyjet z linky. Kromě nedostatku čipů má vliv na výrobu i výrazný tlak koncernu VW na výrobu elektrických vozů. Mezi zaměstnanci se proto šíří informace o ukončování výroby některých modelů a také obavy z toho, aby byl v budoucnu zajištěn výrobní program. Z Kvasin se bude nejspíš příští rok přesunovat výroba Superbu do Bratislavy.

Nový model Eroq?

„Tím se uvolní kapacita potřebná pro SUV modely Ko­diaq a Karoq, po nichž je velká poptávka,“ uvedl mluvčí automobilky Tomáš Kotera. Automobilka přestala vyrábět malý model Citigo, nedávno zastavila vývoj následníka Fabie Combi a dny má sečtené nejspíš i krátká fabia, do níž se montují spalovací motory. V továrně se mezi lidmi mluví také o konci modelu Scala. To ale vedení odmítlo.

„Zásadně nekomentujeme plány týkající se budoucnosti aktuálních modelů značky Škoda. Vůz Scala se těší dobré poptávce a bude se v nadcházejících letech nadále vyrábět tak, jak bylo plánováno,“ uvedla mluvčí automobilky Kamila Biddle. Útlum vozů se spalovacími motory je ale evidentní. Elektrifikovat se má i dlouhodobý bestseller octavia a do roku 2030 chce Škoda Auto uvést na trh tři další elektromobily. „Ty budou cenově i velikostí situovány pod aktuálním modelem Enyaq iV, jehož cena začíná na 1 089 900 Kč.

„Naší prioritou je, aby v rámci transformačního přechodu od vozů se spalovacím motorem k elektromobilům zůstaly i nadále všechny tři naše výrobní závody v České republice plně vytíženy a byla tak zajištěna pracovní místa i v budoucnosti,“ uvedla Biddle. Podle šéfa odborů Povšíka je důležité, aby automobilce zůstalo nejméně čtyři až pět modelů. „Musíme udržet enyaq, elektrifikujeme kompletně octavii, to by měl být náš živitel. Budeme dělat eroq, což by měl být náš další model Škody jako kompilát kamiqu a karoqu, který se zatím navrhuje, a je plán na další dvě auta,“ řekl Povšík.

„Kdybychom dostali aspoň jedno a byly by pryč problémy s čipy, tak by to šlo,“ dodal předseda odborů. Informace o jím zmíněném novém modelu vedení firmy nekomentovalo.

