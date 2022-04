Síkela: Zásoby plynu v ČR jsou meziročně vyšší, vydrží nejméně dva měsíce

Rusko ve středu zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje. Přerušení dodávek do obou států by podle expertů nemělo mít vliv na zásobování České republiky. Tuzemská plynárenská soustava nyní funguje bez omezení.